Zəngin olacaq 4 bürc - Gəlirləri artacaq

Bürcün bəzi əlamətləri yaxın gələcəkdə xoş maliyyə sürprizləri ilə üzləşə bilər.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqlar qeyd edirlər ki, gözlənilməz qazanc keçmiş səylər nəticəsində və ya yeni imkanlar hesabına əldə edilə bilər. Əsas odur ki, taleyin əlamətlərinə diqqətli olun və şansı qaçırmayın.

Buğa

Buğa gözlənilməz mənbədən maliyyə dəstəyi ala bilər: bonus, çoxdan gözlənilən borcun qaytarılması və ya qəfil qələbə. İşdə təşəbbüs göstərmək əlavə bonuslar da gətirə bilər.

Şir

Şirlərin köhnə investisiyalardan və ya çoxdan unudulmuş layihələrdən qazanc əldə etmək şansı var. Uğurlar təşəbbüs göstərməkdən qorxmayan və nailiyyətlərini açıq elan edənlərə üstünlük verəcək.

Oxatan

Oxatanlar tanışlıq və işgüzar əlaqələr vasitəsilə maliyyə uğurlarından faydalanacaqlar. Gözlənilməz təkliflər, sərfəli sövdələşmələr və yeni müqavilələr heç gözləmədiyiniz anda gələ bilər.

Dolça

Dolçalar yeni gəlir mənbələri tapa bilərlər, xüsusən də təcrübə aparmağa hazırdırlar. Əlavə iş, qeyri-ənənəvi ideyalar və yeni layihələr təkcə məmnunluq deyil, həm də yaxşı gəlir gətirməyi vəd edir.

