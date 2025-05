Bugün sizi nələr gözləyir? - Gözlənilməz xəbər alacaqsınız

Gün ərzində sevgi, iş və sağlamlıq sahəsində sizi nələr gözləyir?

Metbuat.az bu günün bürc proqnozunu təqdim edir.



Qoç (21 mart – 20 aprel)

Bugün enerjiniz yüksək olacaq. İş yerində yeni ideyalarla diqqət çəkə bilərsiniz. Axşam saatlarında ailə içində kiçik fikir ayrılıqları yaşana bilər.

Buğa (21 aprel – 21 may)

Maliyyə məsələlərinə diqqət ayırın. Planlaşdırılmamış xərclər gündəmə gələ bilər. Sevgi həyatınızda isə sabitlik hökm sürür.

Əkizlər (22 may – 21 iyun)

Günün ilk yarısında gözlənilməz xəbər ala bilərsiniz. Səfər və ya yeni tanışlıq ehtimalı var. İş həyatında qərar verməzdən əvvəl yaxşı düşünün.

Xərçəng (22 iyun – 22 iyul)

İç dünyanıza yönəlmək üçün münasib gündür. Hisslərinizi paylaşmaqdan çəkinməyin. Günortadan sonra ailə ilə xoş vaxt keçirə bilərsiniz.

Şir (23 iyul – 23 avqust)

Liderlik qabiliyyətiniz ön plana çıxacaq. İclas və təqdimatlarda uğur sizi gözləyir. Axşam saatlarında romantik anlar yaşana bilər.

Qız (24 avqust – 23 sentyabr)

Detallara diqqət göstərin. Ətrafınızdakı insanların sizdən gözləntiləri arta bilər. Bu gün kiçik, amma önəmli bir dəstək ala bilərsiniz.

Tərəzi (24 sentyabr – 23 oktyabr)

Balans yaratmaq sizin əsas gücünüzdür. İş və şəxsi həyat arasında düzgün bölgü etməlisiniz. Yeni başlanğıclar üçün uyğun zamandır.

Əqrəb (24 oktyabr – 22 noyabr)

Gizli qalan məsələlər ortaya çıxa bilər. Duyğusal gərginliklərdən uzaq durmağa çalışın. Pul məsələlərində riskli addımlardan qaçın.

Oxatan (23 noyabr – 21 dekabr)

Səyyah ruhunuz yenidən hərəkətə keçə bilər. Yeni öyrənmələr və maraqlı insanlarla tanışlıq gözlənilir. Gün pozitiv notlarla başa çatacaq.

Oğlaq (22 dekabr – 20 yanvar)

İş həyatında məsuliyyətlər artır. Qərarlarınız uzunmüddətli nəticələr doğura bilər. Sağlamlığınıza xüsusi diqqət yetirin.

Dolça (21 yanvar – 19 fevral)

Bugün yaradıcı enerjiniz yüksəkdir. Yeni layihələr və ideyalar üçün əla vaxtdır. Sosial mediada aktivlik uğur gətirə bilər.

Balıqlar (20 fevral – 20 mart)

Duyğusal baxımdan həssas gündür. Sevdiklərinizlə açıq və səmimi dialoqlar münasibətləri gücləndirəcək. Gecə saatlarında rahatlamağa çalışın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.