Meksikanın qərb sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri La-Krus-de-Loreto şəhərindən 295 km şimal-qərbdə, zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.