"Avroviziya 2025"də bu ölkələr finala çıxdı

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən "Avroviziya 2025" mahnı müsabiqəsinin ilk yarımfinal mərhələsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bazeldə baş tutan müsabiqədə bu ölkələr finala vəsiqə qazanıb:

Norveç, Albanya, İsveç, İslandiya, Niderland, Polşa, San-Marino, Estonya, Portuqaliya, Ukrayna finala keçib.

Yarımfinalın digər mərhələsi mayın 15-də baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçisi "Mamagama" qrupu müsabiqənin ilk yarımfinal mərhələsini adlaya bilməyib. Azərbaycan 10 nömrə altında çıxış edib.

