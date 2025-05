Fransa bu ölkənin diplomatlarını deport edəcək

Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot, Əlcəzairin 15 fransız dövlət qulluqçusunu ölkədən çıxarmaq qərarına cavab olaraq, Fransa tərəfinin daha çox Əlcəzairli diplomatı ölkədən çıxaracağını bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadlla xəbər verir ki, nazir, Fransa hökumətinin bu qərara qarşılıq olaraq, Əlcəzairin Parisdəki müvəqqəti işlər vəkilini çağırdığını və Əlcəzairin qərarını "əsassız" və "qəbuledilməz" adlandırdığını qeyd edib.

Barrot, Fransa hökumətinin cavab tədbirinin dərhal, qəti və mütənasib olacağını vurğulayıb. Nazir, diplomatik pasport daşıyan və hal-hazırda vizasız olan bütün əlcəzairli diplomatların dərhal geri göndəriləcəyini bildirib. Lakin, o, dəqiq olaraq neçə əlcəzairli diplomatı ölkədən çıxaracaqlarını açıqlamayıb.

Xatırladaq ki, Əlcəzair hökuməti, Fransanın 15 yeni dövlət qulluqçusunu göndərdikdən sonra onların "dərhal geri qayıtmasını" tələb edib. Aprel ayında isə Əlcəzair, Fransanın 12 diplomatını persona non grata elan edərək onlara 48 saat ərzində ölkəni tərk etmə əmri vermişdi. Fransa, buna cavab olaraq, 12 Əlcəzair diplomatını ölkədən çıxarıb.

Qeyd edək ki, Fransa ilə Əlcəzair arasında münasibətlər, Parisin Mərakeşin Qərbi Sahara üzərində suverenliyini tanımasından sonra daha da gərginləşib. Əlcəzair, bu ərazidə öz müqəddəratını təyin etmək üçün referendum keçirilməsini tələb edir. Bundan əlavə, Fransada cinayət törətmiş və deportasiya edilən Əlcəzair vətəndaşlarının qəbul edilməməsi də iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da pisləşdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.