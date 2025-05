“​​TikTok”a yeni funksiya gəldi - FOTO

“TikTok” sosial şəbəkəsi süni intellekt dəstəyi ilə yeni “AI Alive” funksiyasını istifadəyə verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hekayə bölməsinə inteqrasiya olunan funksiya istifadəçilərə statik fotoları dinamik videolara çevirməyə imkan verir.

Yeni funksiya sayəsində istifadəçi şəkil seçərək onu bir toxunuşla canlandıra bilir. Məsələn, gün batımı fotolarında səma hərəkətə gəlir və ya qrup şəkillərində animasiya effekti yaradılır. Funksiya yaradıcı hekayələri daha asan və təsirli edir.

“TikTok” təhlükəsizlik və şəffaflıq məsələlərini də nəzərə alıb. “AI Alive” ilə yaradılan videolar paylaşılmadan əvvəl avtomatik yoxlanılır, süni intellektlə hazırlandığını göstərən etiketlərlə təqdim olunur və qayda pozuntusu hallarında istifadəçilərə şikayət imkanı verilir.

Videolara əlavə olunan meta məlumatlar sayəsində onlar platformadan kənarda da süni intellekt məhsulu kimi tanına bilir.

