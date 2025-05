Böyük uğur qazanacaq 4 bürc - Arzuları gerçəkləşəcək

Ayın sonunda astroloji təsirlər Bürcün dörd əlaməti üçün xüsusi hədiyyə hazırlayır.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, onlar parlaq duyğular, çoxdan gözlənilən hadisələr və gözlənilməz şans zərbələri yaşayacaqlar - sanki Kainatın özü "möcüzə" rejimini yandırmağa qərar verdi. Əsas odur ki, baş verənlərə açıq olmaq və bu şansı əldən verməməkdir.

Qoç

Ayın sonu rahatlıq və ilham gətirəcək. Köhnə problemlər həll olunmağa başlayacaq, həyatda yeni məqsədlər peyda olacaq. Xüsusilə təşəbbüs göstərməkdən qorxmayanlar üçün işlər uğurlu olacaq. Xoş görüşlər, pul qəbzləri və ya yaxınlarınızdan xoş xəbərlər mümkündür.

Aslan

Şirlər üçün arzuların gerçəkləşməyə başladığı bir dövr gəlir. Sevgi, yaradıcı layihələr və özünü həyata keçirmək üçün əla vaxtdır. Enerjiniz lazımi insanları və imkanları cəlb edəcək. Əsas odur ki, barı aşağı salmayın: həyatdan daha çoxunu istəyin, o da verəcək.

Oxatan

Sizi ayın parlaq sonu gözləyir: biznesdə yeni perspektivlər, gözlənilməz şanslar və ya şəxsi həyatınızda xoş dəyişikliklər. İndi başladığınız hər şey uzunmüddətli müsbət təsir göstərəcək. Uzun müddətdir təxirə salınmış arzunu həyata keçirmək şansı yaranacaq.

Dolça

Dolçalar üçün ayın sonu daxili baxışlar və xarici dəyişikliklər dövrü olacaq. Gözlənilməz səfərlər, vacib söhbətlər və ya çoxdan gözlənilən cavablar mümkündür. Nə olursa olsun, ən yaxşısı olacaq. Əsas odur ki, intuisiyanıza etibar edin və artıqlığı buraxmaqdan qorxmayın.

