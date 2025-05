Türk tarixi dəyişdi - 150 il geri çəkildi

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd yaxınlığında Qərbi Göktürk dövrünə aid 20-dən çox sikkə tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tarixi sikkələrin üzərində “Türk-Kağan” yazısının olduğu müşahidə edilib. Elm adamlarının sözlərinə görə, bu kəşf Türk adının qeyd olunduğu ən qədim sənəd ola bilər. Sikkələrin 580-610-cu illərə aid olduğu güman edilir və Göktürklərin oturaq həyatının izlərini ortaya qoyur. Elm adamları bildirib ki, sikkənin üzərindəki “twrk x’γ’n” ifadəsi türk sözünün işləndiyi ən qədim arxeoloji tapıntı ola bilər. Əvvəllər bu sözə VIII əsrə aid Orxon kitabələrində və Çin mənbələrində rast gəlinmişdi.

Yeni tapıntı həmin tarixi təxminən 150 il geriyə çəkib. Sikkələrin varlığı Göktürklərin sadəcə köçəri olmadığını nümayiş etdirib. Bu, həm də onların şəhərlər qurduqlarını, oturaq həyat sürdüklərini və ticarət aparmağa qadir pul sisteminə malik olduqlarını göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.