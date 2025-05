Çağımızın yeni xəstəliyi - Bu şəxslər risk qrupuna daxildir

"Qaraciyər yağlanması günümüzün ən önəmli sağlamlıq problemlərindən birinə çevrilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qastroenterologiya Mütəxəssisi Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç bildirib.

O, bu xəstəliyin piylənmə, qeyri-sağlam qidalanma, hərəkətsizlik və spirt istehlakı səbəbilə sürətlə yayıldığını, ciddi fəsadlara yol aça biləcəyini vurğulayıb.

Son 30-40 ildə qaraciyər yağlanması hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd edən Prof. Dr. Bilgiç bu artımın əsas səbəblərini belə izah edib:

“Piylənmə, qeyri-sağlam qidalanma vərdişləri, oturaq həyat tərzi və spirt istehlakının artması qaraciyər yağlanmasının yayılmasında başlıca rol oynayır. Xüsusilə piylənmənin artması bu problemin daha da geniş vüsət almasına səbəb olur.”

Prof. Dr. Mehmet Özcan isə qaraciyər yağlanmasının üç əsas formada müşahidə olunduğunu bildirib:

"Alkoqolsuz yağlı qaraciyər xəstəliyi (NAFLD): Adətən piylənmiş və şəkərli diabet xəstələrində görülür. Lakin genetik meyillilik səbəbilə normal bədən çəkisinə malik insanlarda da inkişaf edə bilər. Alkoqollu qaraciyər yağlanması - Uzun müddət davamlı spirt qəbulu nəticəsində yaranır. İkincili qaraciyər yağlanması - Metabolik sindrom və digər bəzi xəstəliklərin nəticəsində ortaya çıxır.

“Qaraciyər yağlanması əksər hallarda simptom vermədən irəliləyir. Bəzən xəstələr sağ üst qarın nahiyəsində ağırlıq və ağrı hissi ilə müraciət edirlər. Ancaq çox vaxt qan analizləri və ya təsadüfi ultrasəs müayinələri zamanı aşkarlanır. Ən yüksək risk qrupuna isə şəkərli diabeti olan, spirt qəbul edən və piylənmədən əziyyət çəkən şəxslər daxildir.”

