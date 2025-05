QR kod ilə ödəniş etmək risklidir

Müasir dövrdə nağdsız ödənişlər arasında geniş yayılan QR kod texnologiyası, sürətli və rahat istifadə imkanları ilə yanaşı, bir sıra texniki və təhlükəsizlik risklərini də gündəmə gətirir.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, son vaxtlar bir çox istifadəçi QR kod vasitəsilə ödəniş zamanı texniki nasazlıqlar və fırıldaq halları ilə üzləşdiklərini bildirirlər.

Ən çox rast gəlinən problemlər bunlardır:

İnternet bağlantısının zəifliyi, köhnəlmiş mobil tətbiqlər və ya zəif kamera funksiyası QR kodun oxunmamasına səbəb ola bilər. Bəzi hallarda ödəniş sistemi və ya bank platformasında texniki fasilələr yaranaraq, əməliyyatların tamamlanmasına mane olur.

Həmçinin kiber fırıldaqçılar real ödəniş sistemlərinə bənzər saxta QR kodlar yaradaraq istifadəçiləri aldadır. Bu kodlar vasitəsilə istifadəçinin bank məlumatları ələ keçirilə və ya ödəniş yanlış hesaba yönləndirilə bilər.

Əl ilə məbləğ daxil edilən hallarda isə texniki səhvlər baş verə və istifadəçi ya artıq, ya da az ödəniş edə bilər.

