​“WhatsApp”a yeni düymə əlavə edildi - Sıxanda hamı sizi görəcək

“WhatsApp” statuslarla bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya statusları paylaşmağa imkan verəcək. Məlumata görə, yenilik “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. Bildirilir ki, istifadəçinin paylaşdığı statusu onun kontaktları yenidən paylaşa və ya yenidən yönləndirə bilər. Yeniliyə əsasən platformada status paylaşılanda istifadəçinin digər insanların onun məzmununu paylaşmasına icazə vermək və ya rədd etmək üçün düyməni seçmək imkanı olacaq. Məlumata görə, bu paylaşma seçimi tamamilə istəyə bağlı olacaq və istifadəçilər statuslarının necə paylaşılacağına tam nəzarət edəcəklər.

İstifadəçilər digər istifadəçinin statusunu paylaşandan müəllifin telefon nömrəsi yenidən paylaşılan məzmunda müşahidə edilməyəcək. Bu məxfilik tədbiri, statusun platformada neçə dəfə paylaşılmasından asılı olmayaraq tətbiq ediləcək. Bu paylaşma seçiminin tətbiqi “WhatsApp” statuslarının trend olmasına səbəb olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.