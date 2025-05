Serialdan qovulan Aybüke Pusatın yerinə o gəlir - FOTO

“Teşkilat” serialına yeni bir aktrisa daxil olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı-türk aktrisa Jessica May serialın 144-cü bölümündə “Matilda” obrazı ilə izləyicilərin qarşısına çıxacaq.

Jessica May 1993-cü ildə Braziliyanın Paranacity şəhərində doğulub. 2017-ci ildə “Yeni Gelin” serialında baş rolda çıxış edərək tanınmağa başlayıb. Daha sonra “Yalnız Kurt” serialında “Meryem” obrazını canlandırıb . Həmçinin, “Maria ile Mustafa” serialında da rol alıb .

“Teşkilat” serialının baş rollarında Tolga Sarıtaş və Emre Yıldırımer yer alır.

