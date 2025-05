Aktyor Elşən Orucov Türkiyəyə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor "Uzak şehir" serialının çəkiliş meydanında olub.

Bu barədə Elşən sosial şəbəkə hesabında bildirib. O serialın çəkilişlərinin həyata keçirildiyi Mardindən görüntülər paylaşıb.

Elşən həmçinin həmkarı Ozan Akbaba ilə Mardində çəkdirdiyi fotonu da izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.