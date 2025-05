Ən çox səhv edən 3 bürc - Çətin vəziyyətlərə düşürlər

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər qərar qəbul edərkən impulsiv davranır, hisslərinə qapılır və nəticədə tez-tez səhvlərə yol verirlər. Bu bürclər çox zaman ani qərarlarla hərəkət edir və sonradan peşmanlıq hissi yaşaya bilirlər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç

Qoçlar tələsik qərar verməyə meyilli olduqları üçün tez-tez səhvlərlə üzləşirlər. Onlar impulsiv təbiətə malikdirlər və düşünmədən hərəkət etmək xüsusiyyətləri ilə seçilirlər. Bu səbəbdən, riskləri nəzərə almadan qərar verdikləri zaman çətin vəziyyətlərə düşə bilirlər.

Əkizlər

Əkizlər dəyişkən və ikili xarakter daşıdığı üçün fikirlərini tez-tez dəyişə bilirlər. Hər şeyi eyni anda etmək istədiklərindən diqqətsizlik və səhv qərarlar qaçılmaz olur. Onların düşüncə sürəti bəzən praktik davranışlarını kölgədə qoyur.

Oxatan

Oxatanlar sərbəstlik və macəra axtarışında olduqları üçün tez-tez nəticələrini düşünmədən hərəkət edirlər. Onlar optimist olduqları üçün riskləri az qiymətləndirə bilirlər və bu da səhvlərə gətirib çıxarır.

