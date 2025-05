Hökumə Əliyevanın xatirə muzeyinin hazır olacağı vaxt açıqlandı

"Qızım Hökumənin xatirə muzeyi avqustun birinci yarısında hazır olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Teleqraf-a Milli Qəhrəman Hökumə Əliyevanın atası Cəlil Əliyev deyib.

"İki mərtəbə nəzərdə tutulan muzeyin hazırda ikinci mərtəbəsi tikilir. Burada qızımın şəxsi əşyaları, şəkilləri sərgilənəcək. Həmçinin onun cehizləri də muzeyə yerləşdiriləcək",- deyə C.Əliyev deyib.

Milli Qəhrəmanın atası qızının həyat yoldaşı Etibar Əliyevin də muzeyin tikilməsinə dəstək olduğunu açıqlayıb: "Etibar bəylə hər gün əlaqə saxlayırıq. Demək olar ki, muzeyin tikilməsində hər şeyə nəzarət edir. Ona düşən pulun hamısından imtina etdi və hətta ev muzeyinin tikilməsinə də maddi dəstək göstərir".

Qeyd edək ki, Milli Qəhrəmanın xatirə muzeyi Samux rayonunun Alıuşağı kəndində tikilir.

