Bu gün "Avroviziya 2025" in finaldır

Bu gün İsveçrənin Bazel şəhərində "Avroviziya 2025" Mahnı Müsabiqəsinin finalı baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxtəlif ifalara təqdim edən 26 ölkə təmsilçisi birincilik uğrunda mübarizə aparacaq.

İkinci yarımfinaldan sonra aşağıdakı ölkələrin təmsilçiləri "Avroviziya-2025"in finalına çıxıblar:

Litva, İsrail, Ermənistan, Danimarka, Avstriya, Lüksemburq, Finlandiya, Latviya, Malta, Yunanıstan.

Fransa, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Böyük Britaniya və ev sahibi İsveçrə birbaşa finala yüksəlib.

İlk yarımfinalda aşağıdakı ölkələr finala çıxmaq hüququnu əldə etmişdilər:

Norveç, Albaniya, İsveç, İslandiya, Niderland, Polşa, San-Marino, Estoniya, Portuqaliya, Ukrayna.

Qeyd edək ki, bu il ölkəmizi yarışmada "Mamagama" qrupu "Run with you" mahnısı ilə təmsil edib. Onlar yarışmanın finalına vəsiqə qazana bilməyiblər.

