Ən çox yalan danışan bürclər

Astroloqlar bəzən bəzi bürclərin doğuşdan daha hiyləgər və manipulyativ xarakterə malik olduğunu bildirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu insanlar hər vəziyyətdən çıxmağı bacarır, amma bəzən bunu gerçəkləri dəyişdirərək yəni, yalanla edirlər. Bu yazıda doğulduqları andan etibarən "yalan danışmaq sənəti"ndə usta sayılan üç bürcü təqdim edirik.

Əkizlər zəkası və çevik düşüncə tərzi ilə tanınır. Onlar bir mövzu barədə həm “hə”ni, həm də “yox”u eyni inamla deyə bilirlər. Bəzən özlərini qorumaq, bəzən isə sadəcə əyləncə üçün həqiqətləri dəyişməkdən çəkinmirlər. Əkizlər bəzən yalanı həyatın bir oyunu kimi görürlər.

Əqrəblər çox dərin və gizli düşüncəli insanlardır. Onlar başqalarına tam açılmır və həqiqətləri istədikləri kimi göstərməyi bacarırlar. Öz planlarını qorumaq və emosiyalarını gizlətmək üçün bəzən həqiqəti dəyişdirməkdən çəkinməzlər. Bu da onları “təhlükəli yalançılar” siyahısına salır.

Balıqlar çox romantik, xəyalpərəst və emosional bürcdür. Bəzən özlərini belə inandırdıqları fantaziyalarla yaşayırlar və bu zaman söylədikləri “yalanlar” onların gözündə gerçək görünür. Onların yalanı çox zaman zərərsiz olsa da, reallıqdan uzaqlaşmaq meyilləri onları etibarsız göstərə bilər.

