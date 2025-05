Perunun Ayakuço regionunda 6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 5.22-də Pukio yaşayış məntəqəsindən 23 kilometr cənubda qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 97 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

