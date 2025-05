"Eurovoix" və "The Model" 2025-ci ilin "Eurovision" mahnı müsabiqəsinin finalı bu axşam keçiriləcək qalibi elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çoxsaylı hesablamalara əsaslanan süni intellekt proqnozuna görə, İsveç 2025-ci ilin "Eurovision"un qalibi olacaq.

İkinci yerdə Fransa, üçüncü yerdə isə Avstraliya olacaq.

Qeyd edək ki, müsabiqədə Azərbaycan “Mamagama” qrupunun “Run with U” mahnısı ilə təmsil olunub və ilk yarımfinal mərhələsində mübarizəni dayandırıb.

