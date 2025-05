Xəbər verdiyimiz kimi, Avstriya “Avroviziya-2025” mahnı müsabiqəsinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avstriya təmsilçisi - JJ (Yohannes Piç) "Wasted Love" mahnısı ilə qalib gəlib.

İkinci yeri İsrail, üçüncü yeri Estoniya təmsilçisi tutub.

Azərbaycan səsvermə mərhələsində 12 xalı İsrailə verib.

