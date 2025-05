Kriştiano Ronaldonun "Əl Nassr"la müqaviləsi bu mövsümün sonunda başa çatır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Portuqaliyalı ulduzla üçün İngilis mətbuatından maraqlı iddia irəli sürülüb.

"Mirror"un məlumatına görə, Kriştiano Ronaldo üçün 5 variant var. Bu variantlar arasında Türkiyənin Super Liqa komandalarından Beşiktaş da var.

Ronaldonun transfer ola bilinəcəyi klublar:

"Beşiktaş", " Sporting CP", "Chelsea", "Los Angeles", "Al Ahli"

