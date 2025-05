Bakıda maraqlı sərgi - FOTOLAR

Mayın 18-də “Sürətin evolyusiyası” layihəsinin ikinci günündə sürət avtomobillərinin, həmçinin superkarların nümayişi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının (AAF) təşkilatçılığı, “Nazar Holdinq” və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə təşkil edilmiş sərgidə müxtəlif növ sürət avtomobili təqdim edilib.

Səhər saat 11:00-dan başlayaraq axşam saat 19:00-dək davam edən nümayiş paytaxtın Əziz Əliyev küçəsindən Qoşa qala qapısının qarşısınadək olan ərazini əhatə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.