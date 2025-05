Ən təhlükəli 3 bürc - Qisas ala bilərlər

Astrologiyaya əsasən, bəzi bürclər təbiətlərindəki xüsusiyyətlərə görə daha təhlükəli hesab olunur. Bu bürclər, qəzəb, intiqam hissi və ya manipulyativ davranışları ilə tanınır.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əqrəb (23 oktyabr – 21 noyabr)

Əqrəblər dərin emosiyalar, güclü intuisiya və intiqam hissi ilə tanınır. Əgər onlara qarşı haqsızlıq edildiyini hiss etsələr, uzun müddət kin saxlaya və fürsət düşdükdə qisas ala bilərlər. Onların gizli və strateji yanaşmaları, onları təhlükəli rəqiblərə çevirir.

Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Oğlaqların məqsədyönlü və soyuqqanlı təbiəti, onları potensial təhlükəli edə bilər. Onlar məqsədlərinə çatmaq üçün bəzən sərt və hissiz davranışlar sərgiləyə bilərlər. Bu bürc altında doğulanlar, güc və nüfuz əldə etmək üçün manipulyativ üsullara əl atmaqdan çəkinməzlər.

Oxatan (22 noyabr – 21 dekabr)

Oxatanlar sərbəstliyi və macərapərəstliyi ilə tanınsalar da, təzyiq altında olduqda impulsiv və düşüncəsiz davranışlar sərgiləyə bilərlər. Onların ani qərarları və sərt reaksiyaları, ətrafdakılar üçün gözlənilməz və təhlükəli ola bilər.

