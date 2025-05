Ətirli şamlar təhlükəlidir? - AÇIQLAMA

Bir çox insan evində gözəl qoxu olsun deyə ətirli şamlardan istifadə edir. Bu şamlar həm evə gözəllik qatır, həm də rahatlıq hissi yaradır. Amma mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzən bu şamlar sağlamlıq üçün zərərli ola bilər.

Pulmonoloq həkim Əsəd Beydullayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, istər ətirli şamlar, istər otaq ətirləndiriciləri, istərsə də buxar aparatına tökülən maddələr vasitəsilə yayılan hissəciklərin tərkibində çoxlu sayda kimyəvi maddə olur.

Onun sözlərinə görə, bu cür məhsullar allergik xəstəliyi olan şəxslərdə vəziyyəti ağırlaşdıra və simptomları artıra bilər:

“Təbii ki, bu maddələr siqaret və ya qəlyan qədər zərərli deyil. Amma əgər insanın tənəffüs yollarında allergiya varsa — məsələn, allergik astma və ya rinokonyunktivit kimi hallarda — bu kimyəvi maddələr xəstəliyi provokasiya edərək aktivləşdirə bilər. Daha çox rast gəlinən hallar ondan ibarətdir ki, məsələn, allergik astması olan və qoxulara həssaslığı olan şəxs bu cür aromatik məhsulların istifadə olunduğu otağa daxil olduqda boğulma və narahatlıq halları müşahidə olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

