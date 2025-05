Xeyli gəlir əldə edəcək 5 bürc - Əziyyətlərinin mükafatını alacaqlar

Ulduzlar bu əlamətlərə taleyin ən yaxşı ənənələrində - parlaq görüşlərdən maliyyə uğuruna qədər gözlənilməz dönüşlər vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, may ayının ikinci yarısında şanslı olacaq beş bürcün siyahısını təqdim edir.

Buğa

Mayın ikinci yarısında Buğalar sözün əsl mənasında diqqət və imkanlarda çiməcəklər. Venera bu işarəni səxavətlə mükafatlandırır: romantik hekayələr yeni bir bükülmə alacaq və yaradıcı fikirlər gəlirli layihələrə çevrilə bilər. Dövr böyük alış-veriş, sövdələşmələr bağlamaq və uzun müddət təxirə salınmış məsələlərin həlli üçün idealdır. Bəxt açıqlama verməkdən çəkinməyənlərin tərəfində olacaq.

Mayın üçüncü həftəsi xüsusilə əlverişlidir - düşünmək deyil, hərəkət etmək vaxtıdır. Əsas odur ki, intuisiyanıza etibar edin.

Şir

Şirlər bütün cəbhələrdə uçuş gözləyə bilərlər: sevgidə, işdə və tanınmada. Mayın ikinci yarısında diqqət mərkəzində olmalısınız - təkliflər və uğurlu təsadüflər ən gözlənilməz mənbələrdən gələ bilər.

Təbii xarizma yüksələcək və özünə inam səxavətli dividendlər gətirəcək. Əgər siz çoxdan yeni səviyyəyə çatmağı planlaşdırırsınızsa - istər karyera, istər reklam, istərsə də şəxsi münasibətlər - indi tam zamanıdır. Bəxtin sizinlə görüşməyə gəldiyi anı qaçırmayın.

Tərəzi

Tərəziləri harmoniya və layiqli mükafat gözləyir. Müvəffəqiyyət tərəfdaşlıq, kollektiv layihələr və ya sülh sazişləri vasitəsilə əldə edilə bilər. İncəsənət, media və ya moda sahəsində çalışanlar üçün işlər xüsusilə yaxşı olacaq.

Ulduzlar təklif edir ki, güzəştlər indi mübarizədən daha çox şey gətirəcək. Xoş maliyyə sürprizləri və romantik təşəbbüslər mümkündür. Keçmiş bir insanla gözlənilməz görüş xoş bir bonus olacaq.

Oğlaq

Mayın ikinci yarısında Oğlaqlar uzunmüddətli gərginliyin necə məmnunluqla əvəz olunduğunu hiss edəcəklər. Çoxdan gözlənilən nəticələr, tanınma və ya düzgün istiqamətdə hərəkət etdiyinizə inam gələ bilər. Bu, daha cəsarətli olmağa dəyər - köhnəlmiş formalardan imtina etmək və mütərəqqi olanları seçmək vaxtıdır.

Karyera yüksəlişinə yol açacaq təkliflər mümkündür. Bu həm də investisiyalar və şəxsi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün əlverişli zamandır.

Balıqlar

Balıqlar xüsusilə şəxsi sferalarında və özünü həyata keçirmə məsələlərində şanslı olacaqlar. İntuisiya güclənir, ilham sanki havadan çıxır. Bu, dünyaya özünüz haqqında danışmaq, yeni bir işə başlamaq və ya yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün əla vaxtdır. Həqiqətən sehrli fürsətlərin indi doğulduğu əlamətlərdən biri.

Köməkdən imtina etməyin - lazımi insanlar yaxınlıqda olacaqlar. İşarələr axtarın, ürəyinizin çağırışına əməl edin - onlar sizi lazım olan qapıya aparacaqlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.