"TikTok"da yenilik - 22:00-dan sonra tətbiqdə bu baş verir

TikTok, gənc istifadəçilərin gecə saatlarında tətbiqdən uzaq durmalarını təşviq etmək məqsədilə yeni bir xüsusiyyət təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu xüsusiyyət 2025-ci ilin mart ayında təqdim edilən "Wind Down" funksiyasının inkişafıdır və "Yuxu Saatları" (Sleep Hours) adlandırılır. Əsasən 18 yaşdan kiçik istifadəçilər üçün avtomatik olaraq aktiv olan bu xüsusiyyət, gecə saat 22:00-dan sonra tətbiqi istifadə edən gəncləri rəhbərli meditasiya məşqləri ilə qarşılayır. Bu məşqlər, istifadəçiləri rahatlamağa və yuxuya hazırlamağa yönəlib .

"TikTok"un verdiyi məlumata görə, ilkin sınaqlarda 16 yaşdan kiçik istifadəçilərin 98%-i bu xüsusiyyəti aktiv saxlayıb. Lakin bəzi məlumatlara görə, ekran vaxtı məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, gənclər tətbiqdən daha çox istifadə etməyə davam ediblər .

Bu addım, "TikTok"un gənclərin rəqəmsal sağlamlığını dəstəkləmək üçün atdığı bir addımdır. Bundan əlavə, valideynlərə "Time Away" funksiyası vasitəsilə uşaqlarının tətbiqə girişini müəyyən saatlarda məhdudlaşdırmaq imkanı verilir .

Bu xüsusiyyətlər "TikTok"un gənclərin rəqəmsal vərdişlərini daha balanslı və sağlam bir şəkildə inkişaf etdirməyə yönəlmiş səylərinin bir hissəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.