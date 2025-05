"iPhone 17" bu tarixdə satışa çıxarılacaq

"Apple" hər il olduğu kimi 2025-ci ilin sentyabr ayında yeni "iPhone" seriyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "iPhone 17" ilə birlikdə daha incə dizayn, güclü performans və inkişaf etmiş süni intellekt xüsusiyyətləri ilə gələn bir neçə yeni model gözlənilir.

Təqdimatdan sonra pre-order (ön sifariş) mərhələsi başlayacaq və cihazların satışa çıxması bir həftə sonra, yəni 16 sentyabr tarixində həyata keçiriləcək.

Bildirilib ki, "iPhone 17 Air" "Apple"ın ən incə iPhone modeli olacaq, təxminən 5.5 mm qalınlığında və 145 qram ağırlığında. 6.6 düymlük "OLED ProMotion" ekranı ilə 120Hz yeniləmə sürəti təklif edəcək.

Bütün modellərdə 48MP əsas kamera olacaq. Pro və Pro Max modellərində əlavə olaraq 5x optik zoom təklif edən telefoto lens də mövcud olacaq.

Yeni "iOS 19" əməliyyat sistemi ilə "Siri" daha ağıllı və offline işləyən xüsusiyyətlərə sahib olacaq. Foto və video redaktəsi, tərcümə və səs tanıma kimi funksiyalar inkişaf etdiriləcək.

Qeyd edək ki, iPhone 17 təxminən $799 qiymətində olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.