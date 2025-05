“WhatsApp”da şəkillərlə bağlı yenilik - Hamıda fərqli görünəcək

“WhatsApp” profil şəkilləri ilə bağlı yeni funksiya təqdim etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən istifadəçilər mətn təsvirlərini daxil edərək süni intellektlə profil şəkilləri və qrup ikonalar yarada bilərlər. Yenilik iOS beta versiyasında müşahidə edilib. Bu yeni funksiya ilə istifadəçilərə istədikləri şəkli mətnlə təsvir edərək süni intellekt tərəfindən yaradılmış şəkillər əldə edə bilərlər. Bu, mövcud fotoşəkillərə əsaslanan ənənəvi seçimlərdən fərqli olaraq tamamilə fərdi şəkillər yaradır.

Bu funksiyadan istifadə etmək üçün proqram parametrlərində qrup məlumatı ekranından profil şəklinin yenilənməsi və ya qrup ikonasının dəyişdirilməsi seçimlərinə keçmək lazımdır. Ardınca süni intellektlə yaratmaq seçimini seçmək lazımdır. Süni intellektin yaratdığı profil şəkilləri şəxsi profilində uyğun şəkli olmayan, məxfilikdən narahat olan və ya sadəcə olaraq daha yaradıcı nəsə istəyən istifadəçilər üçün yeni seçim təklif edir.

