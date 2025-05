Sabirabadda körpə ölü doğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zərdab rayonunun Dəkkəoba kənd sakini Lalə Rüstəm qızı Şikalə Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Regional Perinatal Mərkəzinə aparılıb.

Hamilə qeysəriyyə əməliyyatına alınıb və ölü uşaq dünyaya gətirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.