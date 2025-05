Türkiyədə bu əməliyyatlar SMS vasitəsilə təsdiqlənəcək

Pul köçürmələrində təhlükəsizliyin artırılması məqsədilə yeni tənzimləmələr tətbiq olunmağa başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Bank Tənzimləmə və Nəzarət Agentliyi (BDDK) tərəfindən müəyyən edilən yeni qaydalara əsasən, IBAN nömrəsi ilə həyata keçirilən pul köçürmələri artıq tək başına kifayət etməyəcək. Hər bir əməliyyat üçün bankda qeydiyyatdan keçmiş mobil telefona göndərilən SMS kodu ilə ikinci təhlükəsizlik mərhələsi tətbiq ediləcək. Bu sistem 1 mart 2025-ci ildən etibarən bəzi banklarda aktivdir və digər banklarda da mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq .

Yeni tənzimləmənin məqsədi istifadəçilərin icazəsiz əməliyyatlardan qorunmasını təmin etməkdir. Bu tədbir, xüsusilə son dövrlərdə artan kiberdələduzluq halları və saxta proqramlar vasitəsilə həyata keçirilən hücumların qarşısını almağa yönəlmişdir .

İstifadəçilərə tövsiyə olunur ki, güclü parollardan istifadə etsinlər, SMS təsdiqi kodlarını üçüncü şəxslərlə paylaşmasınlar və mobil bankçılıq xidmətlərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olsunlar. Eyni zamanda, köhnəlmiş proqram versiyalarının istifadəsi təhlükəsizlik risklərini artıra bilər, buna görə də proqramların müntəzəm olaraq yenilənməsi tövsiyə edilir.

Bu yeni tənzimləmələr, istifadəçilərin maliyyə əməliyyatlarının təhlükəsizliyini artırmağa yönəlmiş mühüm bir addımdır.

