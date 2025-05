Oğuz Rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Merbuat.az xəbər verir ki, icra başçısının sərəncamı ilə Osmanova Aliyə Arif qızı Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, A.Osmanova bu təyinatadək Oğuz şəhər Nail İbrahimli adına 3 nömrəli məktəb-liseydə Tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.