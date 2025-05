"Real"dan ayrılacaq ilk futbolçu bilindi

“Real Madrid”in futbolçusu Luka Modriç mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçu özü açıqlama verib. O, sosial media hesabındakı açıqlamasında “Real”la yeni müqavilə imzalamayacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Luka Modriç 2012-ci ildən “Real”da çıxış edir. Luka Modriçin “Real”la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. “Real”ın yeni məşqçisi olacağı deyilən Xabi Alonsonun yeni yarımmüdafiəçinin transfer edilməsi üçün rəhbərliyə təlimat verdiyi iddia edilib. “Real”ın Niko Pazın xidmətində maraqlı olduğu irəli sürülür.

