Bu 4 bürc varlanacaq - Pula-pul deməyəcəklər

Ayın sonuna kimi uğurlar hərəkətə keçməyə hazır olan, risk götürən və daxili potensialına inananların üzünə güləcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bürcün dörd əlaməti doğru zamanda doğru yerdə olacaq.

Qoç

Siz çoxdan hiss etdiniz ki, vacib bir nöqtəyə yaxınlaşırsınız - və indi an gəlir. Ayın sonuna qədər gəlirinizi kəskin şəkildə artırmaq və ya bütün gözləntiləri üstələyən nəticələr əldə etmək imkanınız olacaq.

Bu, qalibiyyət, bonus, uğurlu satış və ya möhtəşəm karyera sıçrayışı ola bilər. Əsas odur ki, enerjinizi boş yerə sərf etməyin: diqqətinizi məqsədə yönəldin və cek-potu vuracaqsınız.

Buğa

Sabitlik sizin güclü tərəfinizdir və bu sizin xeyrinizə işləyəcək. Ayın sonuna qədər sərfəli investisiya, uğurlu alış-veriş, hətta taleyindən gözlənilməz hədiyyə də mümkündür.

Pul sizə konkret olaraq gələcək: müqavilə, sövdələşmə, əmlak. Təkliflərə diqqətli olun - onlardan biri əsl "qızıl bilet" olacaq.

Oxatan

Yüngüllüyünüz və nikbinliyiniz gözlənilməz uğurlara səbəb olacaq. Ola bilər ki, şans, qəfil tanışlıq və ya həyata keçirməyə qərar verdiyiniz cəsarətli ideya sayəsində cekpotu qazanasınız.

Ayın sonu sizə şans gətirir: bu, “havaya qalxacaq” layihə və ya sərfəli olduğu ortaya çıxan səfər ola bilər. Bir macəra kimi görünən hər şey əsl sıçrayışa çevrilə bilər.

Oğlaq

Siz metodik şəkildə yolu qurdunuz - və indi meyvələri biçməyin vaxtı gəldi. Ayın sonuna qədər işinizə görə bonus, tanınma və ya böyük maliyyə gəliri əldə etmək şansı var. Ola bilsin ki, vacib bir dövrü bağlayacaqsınız və uzun müddətdir təxirə saldığınız şeyləri əldə edəcəksiniz.

Danışıqlarda sərt olmaqdan qorxmayın - təklif edəcəyiniz bir şey var və o, diqqət çəkəcək.

