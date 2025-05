Riyaziyyat fənnindən buraxılış imtahanlarının nəticəsi ürəkaçan deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının başlanması ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib. “Gələcəkdə bu göstəricilərin yaxşılaşacağıan ümid edirik”, - deyə o bildirib.

