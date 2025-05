Belçika Kralı Filip Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi milli bayram münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına səmimi-qəlbdən təbriklərimi, rifah və firavanlıq arzularımı çatdırıram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.