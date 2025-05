“WhatsApp”da söhbətlərlə bağlı yenilik - Zəngi açmadan danışmaq olar

“WhatsApp” söhbət qruplarında zənglə bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən istifadəçilər qrup zəngini açmadan birbaşa səsli söhbətə başlaya bilər. Məlumata görə, bu funksiya əvvəllər “WhatsApp”ın rəqibi teleqramda təklif edilmişdi, lakin Meta rəqibini qabaqlayıb.“WhatsApp” yeni səsli söhbət funksiyası ilə qrup ünsiyyətini daha asan və daha rahat etməyi hədəfləyib. Bu yeni funksiya həm böyük qruplar, həm də kiçik söhbətlər üçün istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulub. Səsli söhbətlər qrup söhbətlərinin altındakı sürüşdürmə ilə başlana bilər.

Səsli söhbətlər qrupun digər üzvlərinə edilən zənglər kimi görünmür, bildirişlər göndərilmir və söhbət tarixçəsində saxlanmır. Bundan əlavə, səsli çatda iştirak edən istifadəçilər “əl qaldırmaq” funksiyası ilə növbəyə daxil olaraq növbə ilə danışa bilərlər. Söhbətlərə ani reaksiyalar emojilərlə də verilə bilər.

