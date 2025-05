Ronaldo üçün kampaniya başladıldı - "Come to Beşiktaş"

“Beşiktaş”ın Kriştiano Ronaldonu transfer etmək istəməsi ilə bağlı iddialar dərc ediləndən sonra türk azarkeşlər "Come to Beşiktaş" (Beşiktaşa gəl) kampaniyasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlər "Beşiktaşa gəl" sözlərini ulduz futbolçunun paylaşımlarına şərh olaraq yazıb. Ronaldonun sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarına rəy yazanlar sırasında “Eyüpspor”da icarə əsasında çıxış edən Tayfur Bingöl də olub.

Qeyd edək ki, “Beşiktaş"ın prezidenti Serdal Adalı Kriştiano Ronaldoya dair transfer iddiaları ilə bağlı açıqlama vermişdi. Serdal Adalı yumoristik tonda iddiaları təkzib edib. O, “Dəniz tərəfindəki qapının altında neft tapdım. Ronaldo ilə birlikdə Messini də alaram. Bunu gündəmə gətirənlər, karyeralarının sonunda bu futbolçuların nə qədər pul qazandığını bilirlərmi? Məqsəd nədir? Strategiyamız əvvəldən dediyimiz kimi irəliləyir" - deyə bildirib.

