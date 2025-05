“Cənubi Qafqazda sabitlik üçün Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasına da ehtiyac var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. “Münaqişələrin aradan qaldırılması və bu münaqişələr nəticəsində nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrə qoyulan qadağaların aradan qaldırılması qitənin bu hissəsinin və bütün qitəmizin rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq”, - Lavrov vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.