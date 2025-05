Türk musiqisinin tanınmış sənətçisi Sibel Can uzun müddətdir münasibətdə olduğu iş adamı Emir Sarıgül ilə evləndiyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyədə KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Emir Sarıgül keçmiş Şişli Bələdiyyə Başçısı, CXP millət vəkili Mustafa Sarıgülün oğludur.

