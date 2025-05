Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsinin III turunda daha bir matç keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda Sloveniya millisi Bəhreynə məğlub olub.

Milli Gimnastika Arenasında baş tutan görüş Bəhreyn komandasının 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

