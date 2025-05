Sovet, Rusiya teatr və kino aktyoru, 84 yaşlı Lev Bobışev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva Kukla Teatrının saytında məlumat verilib.

Bobışev Javoronok Teatrında və Moskva Kukla Teatrında işləyib.

O, bir neçə filmdə, o cümlədən “Əlvida, Zamoskvoretskaya punklar...”, “Bon Appetit”, “Çin xidməti” filmlərində rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.