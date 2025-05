“WhatsApp” istifadəçilərinin nəzərinə - "Sübut sayıla bilər"

Bəzən yaranan mübahisələr zamanı “WhatsApp” yazışmaları və səsli mesajların məhkəmədə sübut kimi istifadə olunub-oluna bilməməsi ilə bağlı suallar ortaya çıxır.

Vəkil Vamiq Şükürov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qəbul olunub.

“Həmin qərarda göstərilir ki, tərəflər bir-birinə sosial şəbəkələr vasitəsilə, məsələn, “WhatsApp” üzərindən səslər göndərirlərsə və bu səslər aralarındakı mübahisələrlə, məsələn, əmlak tələbləri ilə bağlıdırsa, həmin mesajlar tərəflərin bir-birinə göndərdiyi bildiriş və tələblərə bərabər tutulur.

Yəni, bir tərəfin digərinə məktub yazaraq tələblərini bildirməsi hüquqi baxımdan nə qədər keçərlidirsə, sosial şəbəkə vasitəsilə göndərilən səsli tələblər də bu hüquqi çərçivədə qiymətləndirilə bilər. Məhkəmə mübahisələrinin həlli zamanı bu cür səs yazılarından sübut kimi istifadə etmək mümkündür”, - deyə V.Şükürov qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

