Kamran Əliyev onu vəzifəsindən azad etdi

Azərbaycanın Hərbi Prokurorluğunda kadr dəyişikliyi olub.

Mebuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, ədliyyə polkovnik-leytenantı Cahid Xudiyev Hərbi Prokurorluğun Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin rəis müavini vəzifəsindən azad edilib.

Hələlik həmin vəzifəyə yeni təyinat olmayıb.

Qeyd edək ki, Xudiyev Cahid Qara oğlu uzun illər Hərbi Prokurorluqda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

O, 2023-cü ilin oktyabrında qurumun Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin rəis müavini təyin olunmuşdu.

Xatırladaq ki, 2005-ci ildən Azərbaycanın Hərbi prokuroru olan Xanlar Vəliyev aprelin 8-də təqaüdə göndərilib.

Prezident İlham Əliyevin mayın 13-də imzaladığı sərəncamla, Bəhruz Əhmədov Baş prokurorun müavini-hərbi prokuror təyin edilib.

