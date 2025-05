"Neuralink"ə rəqib yeni çip təqdim olunacaq - VİDEO

"Starfish Neuroscience" adlı startap 2025-ci ilin sonuna qədər aşağı enerji sərf edən və bir neçə beyin bölgəsinə təsir edə bilən çip təqdim etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Valve" şirkətinin qurucusu Gabe Newellin sahibi olduğu "Starfish" hələlik tam implant təqdim etməsə də, çip beynin elektrik siqnallarını oxuma və stimullaşdırma qabiliyyətinə malikdir. Texnologiya "Neuralink"ə bənzəyir, lakin daha kiçik və invazivliyi az olacaq. Məqsəd parkinson kimi xəstəliklərin müalicəsində effektivlik və çoxşaxəli beyin əlaqəsinə çıxış təmin etməkdir.

Qeyd edək ki, "Valve" şirkətinin qurucusu və CEO-su Gabe Newell oyun texnologiyasının gələcəyi ilə bağlı illərdir radikal fikirləri ilə tanınır. "Half-Life", "DOTA 2" və "Counter-Strike" kimi oyunların yaradıcısı olan Newell uzun müddətdir insan beyninin kompüterlə birləşdirilməsi ideyasına maraq göstərir. Hətta on il əvvəl bu məqsədlə "Valve" daxilində psixoloqlarla birgə araşdırmalara başlamışdı. Son yeniliyin oyun sənayesinə necə təsir edəcəyi isə maraqla gözlənilir.

