3 bürcün borcları artacaq - Gözlənilməz xərclər olacaq

Astroloqların proqnozlarına əsasən, 2025-ci ilin iyun ayında bəzi bürclər maliyyə baxımından çətinliklərlə qarşılaşa bilər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa

Buğa bürcü nümayəndələri iyun ayında gözlənilməz xərclərlə üzləşə bilərlər. Astroloqlar bu ay böyük alış-verişlərdən çəkinməyi və maliyyə ehtiyatlarını qorumağı tövsiyə edirlər. Əks halda, borclanma riski arta bilər.

Tərəzi

Tərəzilər üçün iyun ayı maliyyə baxımından qeyri-sabit ola bilər. Xüsusilə sərmayə qoyuluşlarında ehtiyatlı olmaq və tərəfdaşlarla münasibətlərdə diqqətli davranmaq məsləhətdir. Vəkil məsləhəti olmadan sənədləri imzalamaqdan çəkinmək tövsiyə olunur.

Dolça

Dolça bürcü altında doğulan şəxslər iyun ayında maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşa bilərlər. Böyük alış-verişlərdən və riskli investisiyalardan uzaq durmaq, əks halda qəpiksiz qalmaq ehtimalı var.

Bu bürclərin nümayəndələrinə iyun ayında maliyyə planlamasında ehtiyatlı olmaq, impulsiv xərclərdən qaçmaq və qənaət rejiminə keçmək tövsiyə olunur.

