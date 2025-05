Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sosial şəbəkə səhifələrində 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş videoçarx paylaşılıb.

Metbuat.az həmin videopaylaşımı təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.