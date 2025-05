Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə görüşünə dair paylaşım etdi

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı İshaq Dara təşəkkürünü bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş diplomatı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Əziz qardaşım İshaq Dar, səni Laçında görməkdən, həqiqətən də, məmnunluq oldum.

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında tarixi Üçtərəfli Zirvə çərçivəsində 28 May — Müstəqillik Günümüz münasibətilə keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etdiyiniz və bizə qoşulduğunuz üçün səmimi təşəkkürümü bildirirəm.

Yaşasın qardaşlığımız, dostluğumuz və birliyimiz!”, – o qeyd edib.

