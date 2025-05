Kamçatka yarımadasında 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətindən verilən məlumata görə, təkanlar Petropavlovsk-Kamçatsk şəhərindən 122 km uzaqlıqda, 37 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Şəhərdə təkanlar 4 bal, Yelizovo və Vilyuçinsk şəhərlərində isə 3 bal gücündə hiss olunub. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

