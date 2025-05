Ərdoğan bir sıra nazirləri vəzifədən azad edəcək

Türkiyə Nazirlər Kabinetində dəyişiklik gözlənilir

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyet" qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetində dəyişikliklərin ediləcəyi gözlənilir. Lakin hansı nazirlərin vəzifədən gedəcəyi, kimlərin isə yerində qalacağı hələlik məlum deyil. Hazırda bu barədə yalnız Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan məlumatlıdır.

"Ərdoğan yalnız məhdud sayda nazir postunda dəyişiklik edə bilər. Bu dəyişikliklərin nə vaxt baş verəcəyi isə onun qərarından asılıdır”, – deyə məlumatda qeyd olunub.

