Bu aylarda qarpız yemək olar?

Havalar isindikcə sevimli meyvələrimizin də mövsümü gəlib çatır. Hazırda bazar və marketlərdə qarpızlara da rast gəlmək olur. Bəs indiki aylarda qarpız orqanizm üçün nə qədər faydalıdır?

Qida eksperti Fərid Səfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, iyul və avqust ayında yetişən qarpız və yemiş orqanizm üçün faydalıdır. Tərkibi bol sulu olduğu üçün yayda sərinlik gətirir, susuzluğu aradan qaldırır. Həm də tərkibində şəkər miqdarı çoxdur, normadan artıq qəbulu qan şəkərinin yüksəlməsinə, çəki artımına səbəb ola bilər:

“Unutmaq olmaz ki, bu meyvələri mövsümündən kənar yetişdirmək üçün müxtəlif kimyəvi maddələrdən, dərmanlardan istifadə edirlər. Ona görə də müxtəlif pis nəticələrə, əsasən də zəhərlənmə hallarına səbəb ola bilər. Qarpız alarkən və istifadə edərkən diqqət edin ki, rəngi tünd yaşıl və üzərindəki zolaqlar görünən olsun. Həmçinin yumşaq, əzilmiş, solğun rəngli qarpız almayın. Qarpızı çox uzun müddət soyuducuda saxlamaq olmaz. Tumları yerindən çıxmış və iyi, rəngi dəyişmiş halda olmamalıdır. Yeməmişdən əvvəl iyinə, rənginə diqqət edin, özünəməxsus xoş, şirin iyli və tünd qırmızı rəngdə olmalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

